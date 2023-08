Lutte contre la migration irrégulière : plus de 1 000 personnes touchées par le projet GMD

Après cinq (05) années et six (06) mois d’exécution, le projet Gouvernance Migration Développement (GMD) est arrivé à son terme. Les acteurs ont fait face à la presse ce jeudi pour montrer le niveau de renforcement des stratégies nationales en matière de politique migratoire, le renforcement de capacités de la Direction générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur (DGASE) et des Bureau Accueil Orientation et de Suivi (BAOS) dans leur mission d’appui et de conseil, dédiés aux migrants et leurs familles, et aussi le renforcement de la participation des migrants au développement socioéconomique. Selon le Directeur général des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou François GAYE, environ 1 103 personnes ont été touchées par le projet. Regardez...



