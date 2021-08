Lutte contre la pandémie: Thierno Alassane Sall appelle à une mobilisation des forces vives

Préoccupé par la situation actuelle, Thierno Alassane Sall préconise une mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour freiner cette troisième vague. « La troisième vague est là, il est temps de nous défaire de nos vieux démons et de trouver très vite des solutions. Des familles entières sont touchées par la maladie et nous voyons partir nos proches et nos concitoyens », a lancé le leader de la République des Valeurs.



Il propose l’implication des services de santé et des forces de sécurité et la systématisation des outils informatiques. « Les forces de défense et de sécurité (FDS) notamment leurs services de santé et d'hygiène devraient être davantage mises à contribution pour ouvrir plus de centres de tests ou de soins, ou encadrer les opérations dans les espaces publics. Le recours aux outils informatiques, tels que les plateformes de réservation ou de dématérialisation de nombre d'opérations, doit être systématisé », a-t-il dit.



Selon lui, nos institutions supérieures d'enseignement technique peuvent jouer un rôle important. À ce propos, dit-il, l'École supérieure polytechnique de Thiès avait donné l'exemple en développant des respirateurs. Le leader de RV recommande de mobiliser l'expertise et les ressources nationales pour augmenter considérablement notre capacité à produire de l'oxygène. « Cela risque d'être, très prochainement, une question de vie ou de mort, si ce ne l'est déjà pas. On signale déjà des difficultés pour trouver de l'oxygène dans des structures sanitaires de Dakar », a-t-il alerté.



Pour l’ancien ministre de l’Energie « ce funeste lot peut être tiré par n'importe lequel d'entre nous à la loterie de la malchance ». D’où l’urgence pour lui de sonner la mobilisation générale.



Par ailleurs, il estime que le secteur privé sénégalais pourrait être à la pointe, particulièrement les industriels et les professionnels de la logistique. « Augmenter les capacités de production et de transport d'oxygène devrait être une priorité. Toute personne en mesure de participer au financement de ces opérations serait bien évidemment la bienvenue, quelle que soit sa contribution. Les organisations caritatives, qui disposent de relais dans des zones reculées, ont un rôle important à jouer, au côté de nos FDS », a souligné Thierno Alassane Sall.

Pour lui, il s'agit maintenant de faire front, le plus énergiquement possible, pour briser les courbes de contamination.



Critiquant le Président Macky Sall dans la gestion de la pandémie, le leader de la République des Valeurs estime que l'heure n'est donc plus à l'attentisme ni au faire semblant. « Attendre de se retrouver dans des situations à la tunisienne ou à l'indienne serait perpétrer un crime de masse. Visiter un pavillon hospitalier bricolé à la hâte n'est pas s'attaquer résolument au problème », a lancé Thierno Alassane Sall.