Équipe du Sénégal : Malang exprime sa joie après sa première convocation avec les "Lions"

À la veille du match face à l’Éthiopie, prévu mardi à 13h00 GMT, Malang Sarr a affiché sa joie et sa fierté après avoir rejoint la sélection nationale du Sénégal. Présent en conférence de presse ce lundi 28 septembre, le défenseur a livré ses premières impressions chez les “Lions”.
« Je suis tout simplement heureux. C’est quelque chose que tout le monde attendait. Moi aussi, je l’attendais », a-t-il déclaré.
Le nouveau défenseur des “Lions” ne souhaite toutefois pas s’attarder sur ce qui a précédé son arrivée en sélection. Pour lui, l’essentiel est désormais de profiter de cette opportunité et de regarder vers l’avant.
« Ce qui est derrière, on ne le regarde pas. L’objectif, c’est d’être là et d’apporter le meilleur de moi-même tous les jours pour mes coéquipiers et de réussir à m’intégrer de la meilleure des manières dans le groupe », a expliqué Malang Sarr.
Désormais tourné vers les défis qui attendent les “Lions”, Malang Sarr entend profiter de cette opportunité pour apporter sa contribution et son expérience à la Tanière.
« Je suis tout simplement heureux. C’est quelque chose que tout le monde attendait. Moi aussi, je l’attendais », a-t-il déclaré.
Le nouveau défenseur des “Lions” ne souhaite toutefois pas s’attarder sur ce qui a précédé son arrivée en sélection. Pour lui, l’essentiel est désormais de profiter de cette opportunité et de regarder vers l’avant.
« Ce qui est derrière, on ne le regarde pas. L’objectif, c’est d’être là et d’apporter le meilleur de moi-même tous les jours pour mes coéquipiers et de réussir à m’intégrer de la meilleure des manières dans le groupe », a expliqué Malang Sarr.
Désormais tourné vers les défis qui attendent les “Lions”, Malang Sarr entend profiter de cette opportunité pour apporter sa contribution et son expérience à la Tanière.
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