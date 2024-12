Lutte contre la rougeole et la rubéole : la campagne nationale de vaccination officiellement lancé ce lundi

Le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été donné ce lundi 2 décembre 2024, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar. La campagne, qui se déroule du 2 au 11 décembre 2024, cible les enfants âgés de neuf mois à 14 ans.



Ibrahima Sy a souligné que les évaluations récentes ont révélé que les risques de rougeole au Sénégal sont devenus très préoccupants, avec une « probable épidémie de grande envergure dans les deux prochaines années ». Il a également noté que la maladie affecte désormais des tranches d'âge plus larges, notamment les enfants de moins d’un an et les jeunes de plus de dix ans.



Le ministre a rendu hommage aux acteurs de la santé, aux organisations communautaires de base, ainsi qu’à l’administration territoriale locale et aux élus territoriaux, pour leurs contributions précieuses qui visent à améliorer les résultats dans le secteur de la santé.