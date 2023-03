Lutte contre la vie chère: l’Acsif lance un appel à l’Etat pour l'application des mesures issues des concertations

La situation de la Poste reste toujours inquiétante

Le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) dénonce le manque de suivi des mesures annoncées lors des concertations avec les opérateurs économiques sur la lutte contre la vie chère. En conférence de presse ce mercredi, Famara Ibrahima Cissé, a lancé un appel à l’Etat pour l’application des mesures issues des concertations.« Sur la hausse généralisée des prix, des concertations ont été lancées par le président de la République pour lutter contre la cherté de la vie. Des mesures importantes ont été stabilisées dans les discussions avec les opérateurs économiques, les agents de l’Etat ainsi que les associations de consommateurs », a déclaré Famara Ibrahima Cissé, président de l’Acsif.Selon lui, ces mesures, qui ont été stabilisées, n’ont fait objet d’aucune application. « Six mois après l’évaluation de ces mesures, aucune application n’a été faite. Pire, il y a eu un renchérissement même du coût de la vie et particulièrement dans le secteur financier », a dit l’ingénieur financier.D’après Famara Cissé, les prix ont doublés voire même triplés. Ce qui affaiblit les pouvoirs d’achat des travailleurs. « Il n’y a aucun suivi par rapport aux mesures qui ont été arrêtées lors des concertations contre la vie chère », a-t-il déploré.L’Association des clients et sociétaires des institutions financières lance un appel à l’Etat du Sénégal pour que les opérateurs respectent ces mesures. « Nous lançons un appel à l’Etat du Sénégal pour que très rapidement les opérateurs économiques respectent ces mesures. Nous ne ménagerons aucun effort, nous allons nous y investir pour que des instructions fermes soient données afin de soulager les travailleurs, particulièrement les travailleurs des services financiers ».Revenant sur la situation des agréments des associations de consommateurs, Famara Ibrahima Cissé dénonce des lenteurs au niveau du ministère du Commerce.« La loi sur les prix et la protection du consommateur prévoit pour la reconnaissance des associations de consommateurs l'acquisition d'agrément. Pour remplir cette disposition réglementaire, les associations de consommateurs, depuis deux ans, ont dûment déposé leurs dossiers qui se trouvent dans les tiroirs du ministère sans aucune suite. Cette négligence du ministère du commerce laisse les associations de consommateurs désarmées face à leurs responsabilités », a-t-il déploré.Il ajoute : « les associations de consommateurs, jusqu’à présent à cause des lenteurs et des négligences des services du ministère du Commerce, ne sont pas en conformité avec la loi ».Évoquant les difficultés de La Poste, le président de l’Acsif indique que la situation « reste toujours inquiétante pour les consommateurs des services postaux ».Selon lui, depuis des années, les usagers sont « soumis à des épreuves insupportables pour accéder à leurs avoirs, salaires, pensions, épargnes, virements, transferts, documents financiers ».Il interpelle l’Etat du Sénégal à prendre des mesures efficaces pour que des mesures soient prises afin que les « usagers des services postaux ne continuent pas à être victimes de cette situation extrêmement pénible ».