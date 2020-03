Lutte contre le Coronavirus : les enseignants du Sénégal participent à hauteur d’un million de F Cfa

Les enseignants du Sénégal ont lancé un fond national ce, pour participer à la lutte contre le Covid-19. Le Secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sams) membre du G7, Saourou Sène, annonce une enveloppe d'un million de F Cfa et invite tous les collègues à donner leurs participations.



« On a décidé premièrement; de suspendre le mot d’ordre de grève jusqu’à nouvel ordre compte tenue de la pandémie de la situation du coronavirus », a déclaré Souarou Sène qui, par sa voix, exprime toute la solidarité des enseignants « au peuple sénégalais, et au gouvernement ».



Ne se limitant pas cette expression de solidarité, Souarou Sène demande à ses camarades de participer à la campagne de « sensibiliser » et « d’éveil » par le rapport au comportement qu’il va falloir avoir pour aller dans le sens d’endiguer la propagation de la maladie.



Mieux, il a annoncé une enveloppe d’un (1) million de F Cfa suite à la mise en place d’un fonds de solidarité nationale de tous les enseignants du Sénégal que ces derniers comptent offrir au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à titre symbolique.



Les enseignants devaient rencontrer ce mardi le ministre de l’Education nationale pour lui remettre l’enveloppe.