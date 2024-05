Nouveau quai de pêche de Soumbédioune : un joyau qui tarde à être fonctionnel

Cette infrastructure moderne a pour principal objectif d’améliorer les conditions de travail des pêcheurs locaux en leur offrant un cadre structuré et des équipements modernes. Pour le président de l'Unapas, Macoumba Dieye cette infrastructure devait apporter une bouffée d'oxygène aux pêcheurs et vendeurs de poisson. “ C’est un bâtiment ultra moderne qui dispose de chambres froides négatives (-18 degrés) pour conserver les surplus de poisson et de chambres positives à 0 degré pour la conservation de la fraîcheur du poisson” a informé monsieur Dieye. Par ailleurs, ce bâtiment sera équipé d’une fabrique de glace de 5 tonnes par jour, un espace socio-collectif, des bureaux administratifs, un espace de transformation de poissons, un marché de vente au détail, une Cafétéria, un magasin d’outils de pêche, un atelier mécaniques et de charpente, un ponton pour débarquement de poissons, etc. Aujourd'hui, pêcheurs et vendeurs de poissons du quai de Soumbédioune ne souhaitent que l’ouverture de cette infrastructure. C’est un lieu par excellence, selon les différents acteurs qui leur permettra de mieux s’adonner à leurs activités.