Lutte contre le Covid-19 au Sénégal: les lutteurs dits VIP en retrait !

Plus d’un mois après la découverte du premier cas, le Sénégal compte au jour du 13 avril 2020, 291 cas déclarés positifs, dont 178 guéris, 02 décédés, 01 évacué et donc 110 sous traitement. Un bilan qui place le pays parmi les pays ayant un bon taux de résilience (3ème au monde). Au-delà du personnel médical qui est en première ligne, c’est toute une nation qui s’est liguée pour bouter le virus Covid-19 hors du pays. Le monde sportif (une enveloppe de plus de 50 millions mobilisée) n’a pas été en reste dans ce combat. Presque toutes les composantes du sport sénégalais ont jusqu’ici contribué au fonds «Force Covid-19» destiné à la lutte contre la pandémie du coronavirus, répondant ainsi à l’appel lancé par le Président de la république. Chacun cherche à sa manière à apporter son soutien à l’État pour faire face à cette pandémie.



En dehors des fédérations, comités de gestion ou encore associations gravitant autour du monde du sport, les footballeurs et les basketteurs ont été les athlètes qui se sont particulièrement distingués. Pratiquant les deux disciplines les plus populaires, ils ont mis la main à la poche à l’image des 30 millions de Sadio Mané ou l’important lot de matériels remis au ministère de la Santé et de l’Action sociale par Gorgui Sy Dieng. Si ces derniers ont été plutôt de bons élèves, le rendez-vous du donner et du recevoir n’est pas encore appliqué par les lutteurs qui sont en retrait dans cette lutte par rapport à leurs homologues footballeurs ou basketteurs.



A l’heure où tout un pays est mobilisé pour endiguer la propagation du coronavirus, les pratiquants du sport de chez nous sont aux abonnés absents. Jadis prompts à réagir, les têtes d’affiche tardent toujours à réagir ne serait-ce qu’un petit geste. Modou Lô, Balla Gaye, Eumeu Sène, Ama Baldé, bombardier, Gris Bordeaux, Tapha Tine, Lac 2 Guiers, Boy Niang ne se sont pas encore manifesté. Si l’Association des Sages de la lutte du Sénégal, qui regroupe d’anciens lutteurs dont Moustapha Guèye est le président et l’Association nationale des promoteurs de lutte avec frappe ont chacune dégainé cinq cent mille FCFA, ces ténors qui amassent des millions lors de chaque combat sont en retrait dans cette lutte.



Même si quelques-uns d’entre eux n’ont pas eu de combat depuis un an, leur contribution est attendue du fait de leur popularité qui pourrait être une bonne chose dans le contexte actuel. Une anomalie qui pourrait être vite réglée à en croire un des ténors. Ces derniers se seraient concertés et comptent le rendre public d’ici mercredi avec une visite au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Une réaction certes lente mais qui va peser sur leur image.



Le Témoin