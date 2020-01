Lutte contre le Terrorisme: Macky annonce un projet de loi sur la Sécurité intérieure

Le président de la République Macky Sall a procédé à l’ouvrir, ce jeudi de l’ouverture solennelle des Cours et Tribunaux. Le Chef de l’Etat est revenu sur un certain nombre de problèmes, comme la complexité du terrorisme par son encrage dans la société, l’exclusion sociale, la pauvreté entre autres, avant de proposer des moyens de lutte contre ce phénomène. Selon lui, le terrorisme est pernicieux, imprévisible. Le Président Macky Sall a aussi promis de soumettre un projet de loi sur la sécurité intérieure. Ce, pour renforcer les mesures qui sont existantes, afin de lutter efficacement contre le terrorisme.



« En matière de crime organisé comme le terrorisme, il n’est même plus nécessaire de se connaître ou de se rencontrer physiquement pour préparer et exécuter un acte malveillant. Il y a donc des contraintes pour ne pas dire des contradictions à concilier, entre l’exigence d’intégration et l’impératif sécuritaire. Nous savons que le désespoir né de la pauvreté, du désœuvrement et de la peur de l’échec social contribue souvent à alimenter l’émigration clandestine et certains réseaux terroristes », a déclaré le président Macky Sall.



Pour lui, ont doit prêter attention au radicalisme par endoctrinement. « Par définition, le terrorisme est imprévisible. Mais comme gouverner, c'est prévoir, Monsieur le Procureur général, il nous faudra anticiper. Pour prévenir et lutter contre des mesures spécifiques, d’une particulière gravité, de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, ou aux intérêts fondamentaux de la Nation. Je soumettrais prochainement à l'Assemblée nationale un projet de loi portant sur la Sécurité intérieure ».



Pour le Président Sall, il s’agira de donner à l’autorité publique les moyens légaux de prendre des mesures propres, adaptées et proportionnées au regard des risques encourus et des circonstances de menaces ou d’actions terroristes.