Lutte contre le blanchiment et le terrorisme : le Sénégal affiche ses ambitions de gouvernance exemplaire

Le secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, a exposé, samedi, les efforts du Sénégal dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, réaffirmant la volonté de l’Etat de se positionner en modèle de redevabilité et de gouvernance exemplaire, tant au niveau régional qu’international.



« Les engagements pris par les plus hautes autorités et inscrits dans la Vision Sénégal 2050 traduisent la volonté du Sénégal de se positionner comme un modèle de redevabilité et de gouvernance exemplaire, tant au niveau régional qu’international », a-t-il déclaré à l’Agence de presse sénégalaise (APS) lors de l’ouverture de la 30e réunion du comité ministériel du Groupe d’action intergouvernemental contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA).



« Notre pays est engagé dans une dynamique de gouvernance renouvelée, fondée sur la transparence, la redevabilité et la rationalisation de l’action publique », a-t-il fait savoir.



Il a souligné les progrès significatifs réalisés par les acteurs publics comme privés et qui ont permis la sortie du pays de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), en octobre 2024.



Le directeur général du GIABA, Edwin W. Harris Jr, a déclaré que la rencontre du jour rappelle « les partitions respectives et collectives à jouer dans la préservation de l’intégrité de ‘’notre système financier, la paix et la sécurité régionale qui assurent la prospérité de notre espace ».



Il a recommandé de faire en sorte que l’engagement des pays dans la lutte contre les crimes financiers dans la région reste « inflexible ».



Il a également demandé aux gouvernements membres du GIABA d’user de leurs bons offices ‘’pour apporter l’appui financier et technique nécessaires à leur cellule nationale de traitement des informations financières respective, afin qu’elle se prépare promptement et convenablement en prévision de leur évaluation’’.



Le président du comité ministériel, Prince Olasunkanmi Fagbemi, a invité tous les États membres à « intensifier leurs efforts pour renforcer leurs dispositifs de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ».



« Cela implique de mettre en œuvre des mesures qui non seulement répondent aux exigences de conformité technique, mais produisent également des résultats concrets dans la lutte contre les activités financières illicites ».