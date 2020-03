Lutte contre le coronavirus : le Khalife de Ndiassane appelle à la mobilisation et au respect des règles d’hygiène

Ceux qui demandent l’annulation des événements religieux qui doivent avoir lieu ce mois de mars suite à la psychose qui a suivi les cas confirmés de Coronavirus, n’auront pas gain de cause. Le Khalife de Ndiassane, Cheikh Bécaye Kounta appelle à la mobilisation et au respect des règles d’hygiène.



« Le khalife demande à tous les musulmans du pays d’organiser des séances de lecture du Saint Coran dans les mosquées et les lieux de culte pour implorer notre Seigneur de nous épargner de cette maladie », a déclaré Serigne Abdou Rakhmane Kounte, porte-parole du khalife de Ndiassane.



Le Khalife exhorte tous les fidèles de prendre les dispositifs nécessaires et le lavage des mains est vivement recommandé : « l’islam recommande aux musulmans d’être toujours propres », a-t-il souligné sur la Rfm.