Lutte contre le faux monnayage : saisie de billets noirs d’une contre-valeur de plus de 2,28 milliards de francs CFA

Les opérations combinées de lutte contre le faux monnayage menées par les Subdivisions des Douanes de Dakar-extérieur et de Louga ont permis de réaliser une saisie spectaculaire de billets noirs d’une contre valeur de plus de 2 milliards 284 millions de francs CFA.



Ces actions ont été amorcées le 28 février 2025 suite à un renseignement faisant état d’activités illicites liées à la fabrication et au lavage de billets noirs dans la zone périurbaine de Dakar. Après avoir exploité cette information, la Brigade mobile N° 2, Subdivision des Douanes de Dakar-extérieur, a lancé une opération de surveillance et de filature visant un réseau suspecté d’être impliqué dans ces pratiques illégales.



Le 28 février, les agents des Douanes ont interpellé un premier individu à Mbao. Ce dernier était en possession de 4300 billets noirs d’une valeur de plus de 282 millions de francs CFA. Le 2 mars, deux autres suspects ont été arrêtés à Gandigal. Eux, également, étaient en possession de billets noirs d’une contre-valeur de plus de 1 milliard 967 millions de francs CFA.

Le même jour, la Brigade mobile des Douanes de Louga a intercepté un dernier suspect dans la capitale du Ndiambour, qui détenait 549 coupures de billets de 100 dollars, d’une contre-valeur de plus de 34 millions de francs CFA déjà lavés.



Les quatre prévenus ont été mis sous la garde du Parquet financier, et une enquête est actuellement en cours. Dans un communiqué, l’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses efforts pour éradiquer ces pratiques nuisibles à l’économie du pays.