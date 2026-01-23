Lutte contre le narcotrafic : 10 kg de chanvre indien saisie à la frontière malienne

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Tambacounda a frappé un grand coup, mardi 20 janvier 2026. Un trafiquant présumé a été intercepté au bord du fleuve Falémé avec une importante cargaison de drogue.



C'est lors d'une patrouille de surveillance frontalière de routine, dans le secteur stratégique de Seleng Sénégal, que les agents de l'OCRTIS (Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) ont repéré l'individu. Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, tentait de passer inaperçu le long du fleuve Falémé, une zone connue pour être un point de passage sensible entre le Sénégal et le Mali.



Lors de la fouille, les policiers ont découvert un sac en plastique contenant, Sept (07) blocs de chanvre indien compressé et un poids total de 10 kilogrammes.



Au-delà de la drogue, les enquêteurs ont également saisi le téléphone portable du suspect. Cet appareil est désormais entre les mains des spécialistes pour tenter de remonter la filière et d'identifier d'éventuels complices ou commanditaires de ce réseau de trafic transfrontalier.



Le mis en cause a été immédiatement placé en garde à vue après la notification de ses droits. L'enquête suit son cours sous la supervision du parquet de Tambacounda.