Lutte contre le trafic de tout genre : 19 000 faux billets et des médicaments d’une valeur de 228 millions F CFA saisis entre Koungheul et Dakar

La Brigade mobile des Douanes de Kougheul et le Poste des Douanes de Maka Gouye, rattachés à la subdivision des douanes de Kaffrine (Centre) ont procédé à d'importantes saisies dans différentes localités la semaine dernière. Une cargaison de 1 014 kg de faux médicaments a été saisie dans l'arrondissement d'Ida Mouride (Kougheul) et 19 000 faux billets ont été interceptés aux HLM Grand-Médine (Dakar). Ces opérations sont le fruit d'investigations judicieusement menées et de stratégies bien planifiées, ayant abouti à la neutralisation de ces importants réseaux criminels.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et le trafic illicite de toutes sortes sur toute l'étendue du territoire national. La dernière en date a été réalisée le jeudi 2 octobre 2025, vers 6 heures du matin, à hauteur de la localité de Dimiskha. Les agents des Douanes ont, à la suite d'une course-poursuite, immobilisé un véhicule de marque Toyota, modèle Avensis, rempli de médicaments de contrebande. Ces médicaments, constitués de divers produits pharmaceutiques et vétérinaires, pesaient au total 1 144 kg, pour une contrevaleur de 41 842 000 FCFA.



À la fin du mois de juillet 2025 et au début du mois de septembre 2025, rapporte le quotidien d’information, une opération combinée de la Brigade mobile des Douanes de Kougheul et du Poste des Douanes de Maka Gouye a également permis de réaliser une saisie sur une cargaison de faux médicaments. Cette saisie a été effectuée sur un véhicule de marque Peugeot 406, lourdement chargé de faux médicaments en provenance d'un pays limitrophe.



Le dispositif combiné des agents des Douanes de ces deux unités a abouti à l'immobilisation du véhicule, juste à la sortie du village de Diacksao, dans l'arrondissement d'Ida Mouride, département de Kougheul. Le poids total de la cargaison saisie est de 1 014 kg, pour une contrevaleur estimée à près de 186 millions de francs FCFA. L'évaluation des marchandises frauduleuses saisies a été réalisée avec la collaboration des agents des officines de pharmacie et vétérinaires installées à Kougheul.



Par ailleurs, la Brigade mobile des Douanes de Pikine a effectué une importante saisie de 19 000 faux billets, dont 10 000 coupures de 500 euros et 9 000 coupures de 200 euros. La saisie a été réalisée aux HLM Grand-Médine (Dakar) sur trois individus, dont un ressortissant d'un pays limitrophe et deux de nationalité sénégalaise. Cette saisie a été rendue possible grâce à la mise en place d'un dispositif performant alliant renseignement et filature.



En procédant à l'interruption du processus de lavage de ces billets, les agents des Douanes ont mis hors circuit de grosses quantités de faux billets et hors d'état de nuire ces criminels qui auraient pu causer de graves dommages à notre économie nationale.



