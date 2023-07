Lutte contre les MGF : Actionaid Sénégal intensifie ses efforts et implique les députés

L'ONG ActionAid Sénégal, investie dans la lutte contre les violences envers les femmes et les filles, rejoint le consortium "Mouvement dirigé par l'Afrique pour mettre fin à l'excision". Son implication significative dans la stratégie de lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) lui a permis de faire partie intégrante de cette initiative d'envergure.



Le mouvement africain dirigé par l'Afrique vise à donner aux organisations et activistes du continent, en particulier les mouvements de jeunes, les moyens de plaider pour l'élimination des MGF à tous les niveaux, du local à l'international. Selon l'OMS, les MGF sont des pratiques non médicales qui englobent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins, considérées comme une violation des droits de l'homme.



Des défis transfrontaliers à relever



Malgré les efforts du Sénégal pour lutter contre les MGF depuis 2000 avec l'établissement d'un cadre juridique solide, des défis transfrontaliers subsistent. Certains pays voisins continuent de pratiquer les MGF, conduisant parfois des familles sénégalaises à contourner la loi en excisant leurs filles dans ces pays. Face à ce constat, une nouvelle Stratégie nationale pour l'abandon des MGF pour la période 2022-2030, assortie d'un plan d'action quinquennal, a été élaborée par le gouvernement sénégalais.



Impliquer l'Assemblée nationale pour une protection globale



Pour assurer une application effective de la loi et protéger les filles et femmes contre l'excision, l'Assemblée nationale du Sénégal joue un rôle prépondérant dans la promotion de cette cause, même au-delà des frontières du pays. Afin de renforcer les efforts de lutte contre les MGF, une rencontre de formation est prévue pour les parlementaires sénégalais. L'objectif est de partager la stratégie nationale, d'accroître leur compréhension des droits humains, d'identifier les facteurs d'influence du maintien des MGF au Sénégal et de développer une feuille de route pour agir contre les pratiques transfrontalières.



Un engagement mondial pour l'avenir des femmes et des filles



Selon Zakaria Sambakhé, directeur général d'ActionAid Sénégal, la lutte contre les MGF est un enjeu mondial et le Sénégal, soutenu par ses partenaires internationaux, est déterminé à faire progresser cette cause essentielle pour le respect des droits des femmes et des filles. « En impliquant les parlementaires et en renforçant les capacités des acteurs locaux, le pays aspire à construire un avenir où les mutilations génitales féminines appartiendront au passé ».



L'engagement du Sénégal est de devenir un moteur de changement régional dans l'éradication de cette pratique néfaste.