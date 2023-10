Lutte contre les changements climatiques : Mise en place d’un budget vert d’une centaine de milliards

Le Sénégal se prépare à investir une somme significative de plus de 100 milliards de francs CFA cette année dans un budget vert, dédié à la lutte contre les changements climatiques. Cette information a été annoncée par Amadou Lamine Guissé, Secrétaire général du Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique (MEDDTE), lors de l'ouverture d'un atelier d'information et de partage sur le processus d'élaboration d'une taxonomie verte.



D’après Le Quotidien, M. Guissé a souligné la nécessité de rendre les flux financiers plus respectueux de l'environnement, en mettant l'accent sur l'importance cruciale d'une approche de justice climatique. Il a également relevé les initiatives entreprises par le Sénégal dans le domaine de la finance durable, notamment son adhésion à la plateforme internationale sur la finance durable et l'élaboration d'un cadre de référence pour les émissions d'obligations vertes.



En mettant en évidence le concept de taxonomie verte, il a expliqué son rôle crucial dans la redirection des financements vers des activités génératrices de bénéfices environnementaux. Le Sénégal a récemment lancé son processus de développement de la taxonomie verte, rejoignant ainsi d'autres pays tels que l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Maroc dans cette initiative prometteuse.