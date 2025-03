Lutte contre les inondations : un projet de drainage des eaux lancé à Touba

L’État du Sénégal réaffirme son engagement en faveur de la résilience urbaine et de l’amélioration des conditions de vie des populations confrontées aux aléas climatiques. À travers la Direction générale de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), un projet de drainage des eaux visant à abaisser le niveau de la nappe phréatique autour de la Grande Mosquée a été lancé. Ce programme, d’une durée de cinq mois, vise à préserver les infrastructures et les habitations situées dans cette zone stratégique.



Selon, le sous-préfet de Ndam, Madické Cissé, l’un des axes prioritaires de ce projet consiste en l’installation d’un système de pompage destiné à évacuer les eaux de ruissellement qui s’accumulent dans un point bas situé entre les résidences de Serigne Abdou Lahad Mbacké et de Serigne Fallou Mbacké. Cette zone retient actuellement plus de 90 000 m³ d’eau.

A cet effet, deux électropompes d’une capacité de 700 m³ par heure seront déployées afin de faciliter l’évacuation des eaux stagnantes. En complément, un réseau de drainage de 1,25 km, composé de canalisations d’un diamètre variant entre 400 et 500 mm, sera installé autour des domiciles de plusieurs dignitaires mourides, réduisant ainsi le risque d’inondation dans les maisons environnantes.



Par ailleurs, rapporte la RTS, des concertations ont été menées avec les concessionnaires des réseaux téléphoniques, hydrauliques et électriques afin d’éviter toute perturbation lors des travaux. Les équipes techniques ont d’ores et déjà entamé les opérations de piquetage et de marquage au sol, signe du démarrage effectif du chantier.