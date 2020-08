Lutte sénégalaise: l’affiche Gouy-Gui - Reug-Reug ficelée par Sénégal Entertainment

C’est le groupe Sénégal Entertainment et non le groupe Futurs médias (GFM), qui a finalement ficelé le combat qui opposera le boabab de Guédiawaye, Gouy-Gui, au redoutable Reug-Reug. Après d’âpres négociations et une longue campagne médiatique menée par les parties prenantes, c’est finalement le groupe événementiel Sénégal Entertainment qui a décroché le combat choc. Sous la houlette de Mawo Cissé, le groupe événementiel en question a dû sortir les gros moyens pour faire signer les deux mastodontes.



Toutefois les cachets et la date du combat restent à découvrir dans les prochains jours. En 15 combats, Oumar Kane «ReugReug» est encore invaincu (13 victoires, 2 sans verdict.) Le pensionnaire de l’écurie Thiaroye sur mer qui a récemment battu le teigneux Gris 2, continue sa montée vers la couronne royale. Contrairement à Gouy-Gui, moins jeune, et un peu en perte de vitesse depuis quelques saisons (4 défaites sur ses 6 derniers combats.) Cependant «l’arracheur» reste un sérieux vis-à-vis, il compte 22 combats, 15 victoires et 7 défaites.