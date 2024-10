Lutte : vers un mandat d’un an pour la nouvelle équipe du CNG en vue de la création d’une Fédération

Un changement s'annonce dans le monde de la lutte. Le mandat de la nouvelle équipe du Comité national de gestion de la lutte (CNG) sera désormais d'un an au lieu de trois, afin de poser les bases pour la création d'une Fédération Sénégalaise de Lutte,



« Le mandat de la nouvelle équipe sera d’un an, afin de leur permettre de poser les bases de la création d’une Fédération Sénégalaise de Lutte. J’ai écouté avec intérêt les propositions de chacun des acteurs présents. Toutes les démarches nécessaires seront entreprises pour garantir un processus inclusif, juste et objectif », a annoncé la ministre des Sports, Khady Diène Gaye.



La ministre des Sports a réuni, hier jeudi, l'ensemble des acteurs du monde de la lutte pour une session d'échange et de partage, portant sur les modalités d'installation de la nouvelle équipe du CNG.



Le nouveau président du CNG sera connu mardi prochain. « Chacune d'entre elle a exposé sa vision de la chose et son avis concernant la voie que doit suivre le CNG. Les communicateurs traditionnels ont pris la parole ainsi que les anciennes gloires, les anciens lutteurs, l'Association de lutte sans frappe, l'Association de lutte avec frappe, les promoteurs, les arbitres, les entraîneurs étaient tous conviés. Ils ont tous magnifié la réunion. Selon eux, cette démarche est une première dans l'arène. Pour eux, c'est une première qu'un ministre, qui a la prérogative de nommer le président du CNG, décide de donner ce pouvoir aux acteurs. Je leur ai donné rendez-vous mardi prochain », a indiqué Khady Diène Gaye.