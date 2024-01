Lycée Blaise Diagne : élèves et professeurs font bloc contre la construction d’un restaurant dans l’espace de l’établissement

« Aujourd’hui on a observé un arrêt des cours à 9 heures pour montrer notre indignation par rapport à ce fléau. Donc cet espace-là est pour les apprenants, il doit être occupé par les apprenants. Mais on s’est rendu compte qu’il y a un gars qui est venu ici pour construire un restaurant. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés aujourd’hui pour lutter contre cela. Nous saluons aussi la présence de notre secrétaire général qui est venu nous soutenir. Le restaurant est là, il a déjà commencé à élever les murs. Notre chef d’établissement l' a interpellé, mais il dit qu’il a une autorisation venant de l’Ageroute. Vraiment nous aussi ça nous surprend. », a confié Habib Pouye, porte-parole des professeurs au micro d’Iradio.





El hadj Malick Youm secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal(SAEMSS) dénonce une occupation anarchique et exige l’arrêt des travaux.

« Nous sommes ici pour exiger l’arrêt systématique des travaux parce que tout le monde sait qu' aujourd’hui, la plupart des écoles du Sénégal souffrent d’un phénomène extraordinaire qu’on appelle phénomène de la "cantinisation" de l’espace scolaire qui est inacceptable et c’est pourquoi en tant que syndicat nous allons porter ce combat et interpellons M. le préfet qui se cache derrière l’Ageroute, parce que nous disons que l'Ageroute n’est pas habilitée à donner des autorisations à qui que ce soit pour une occupation irrégulière dans l’espace scolaire», lance M. Youm.



Le syndicat espère ainsi que leurs revendications soient prises en charge au plus vite par les autorités compétentes.