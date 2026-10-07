Lynaque de Kaffrine et de Sédhiou : le ministère de l'Education nationale fixe la rentrée au 14 octobre

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale indique que des dispositions particulières ont été prises afin de préparer au mieux l’accueil de ces élèves. Pour cette troisième cohorte, les cours débuteront finalement le mercredi 14 octobre 2026 à 8 heures.

Le ministère appelle à la ponctualité

Le ministère invite les parents d’élèves à veiller à la « présence effective et ponctuelle » de leurs enfants à cette date. Il appelle également les autorités administratives et les partenaires de l’École à conjuguer leurs efforts pour accompagner les élèves et assurer les meilleures conditions pour une rentrée sereine et réussie.



Les Inspecteurs d’Académie ainsi que les Inspecteurs de l’Éducation et de la Formation sont, pour leur part, invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le suivi.



Pour rappel, la rentrée scolaire des élèves, initialement prévue le mercredi 7 octobre 2026, a été reportée au lundi 12 octobre sur l’ensemble du territoire national. Le ministère de l’Éducation nationale avait justifié cette décision par l’évolution de la situation météorologique et les impératifs liés à la sécurité des élèves.

Alors que la rentrée scolaire est reportée au lundi 12 octobre 2026 sur l’ensemble du territoire national, les élèves de la troisième cohorte des Lycées Nation Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Kaffrine et de Sédhiou auront une date de reprise différente.