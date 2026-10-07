Justice : un lot de matériel de 136,9 millions FCFA remis dans le cadre du projet JUCICOM

D’une valeur de 136 930 056 francs CFA, cet équipement vise à renforcer les capacités des juridictions civiles et commerciales ainsi que des services techniques du ministère.

Le ministre s’est également félicité du démarrage des études techniques relatives à deux infrastructures majeures du Projet JUCICOM : le Tribunal de Commerce de Dakar et le Centre de Formation Judiciaire. Le cabinet ATTAUB a été recruté pour conduire ces études et préparer le dossier d’appel d’offres. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 12 millions d’euros, soit un peu moins de 8 milliards de francs CFA.

Le ministre a demandé à la Direction de la Dématérialisation et de l’Automatisation de veiller à la maintenance optimale du matériel, afin d’en garantir la durabilité et l’efficacité.

Pour rappel, le projet JUCICOM a fait l’objet de deux conventions de financement distinctes, approuvées par le Conseil d’administration de l’AFD le 4 décembre 2019 et signées le 30 juin 2020, respectivement sur un prêt souverain de 12 millions d’euros et une subvention d’un montant de 8 millions d’euros.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a présidé, mercredi 7 octobre 2026, la cérémonie de remise d’un important lot de matériels informatiques et bureautiques acquis dans le cadre du Projet d’Appui à la Justice Civile et Commerciale (JUCICOM), informe un communiqué du ministère.