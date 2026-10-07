« Soudan - la dérive d’une guerre civile sous l’emprise des réseaux islamistes », Par Samba Ndack

Alors que la guerre se poursuit au Soudan, l’ampleur des déplacements de civils ne cesse de s’étendre, à la recherche de lieux sûrs, loin des lignes de feu, tandis que des rapports font état de plus de 30 millions de Soudanais affectés par la guerre.



Selon les Nations unies, la guerre qui a éclaté à la mi-avril 2023 entre l’armée et les Forces de soutien rapide a provoqué l’une des plus grandes crises humanitaires au monde, contraignant 14 millions de Soudanais à fuir leurs foyers.



Sur le terrain, dans les derniers développements, la coordinatrice de la Commission de l’aide humanitaire dans la localité d’Al-Dabba, dans l’État du Nord, Kawthar Qili, a annoncé l’arrivée de 2 500 nouveaux déplacés, à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire au Kordofan en septembre 2026.



Dans une déclaration à la presse relayée aujourd’hui par la plateforme des médias unifiés de l’État du Nord, elle a ajouté que les zones de Sudri, d’Al-Mazroub et d’Oum Badravaient enregistré des taux élevés de déplacement, précisant que les nouveaux arrivants étaient confrontés à des difficultés croissantes, notamment le manque de nourriture et de matériel d’hébergement, et soulignant que les familles récemment déplacées dépendaient largement de la solidarité sociale entre les habitants du Kordofan.



Au cours du mois d’août dernier, l’Organisation internationale pour les migrations a indiqué que l’intensification du conflit avait contraint 200 000 personnes supplémentaires à fuir leurs foyers au Soudan, aggravant ainsi une situation humanitaire déjà profondément dégradée dans le pays.



Alors que 8,6 millions de personnes sont déjà déplacées à l’intérieur du pays et qu’un grand nombre d’autres franchissent les frontières soudanaises, l’organisation a déclaré que la situation humanitaire était catastrophique et continuait de se détériorer en raison de l’intensification du conflit et des pluies saisonnières dévastatrices.



Faire taire les armes, une « nécessité »

Dans le même temps, Pekka Haavisto, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan, a déclaré il y a quelques jours : « La gestion de la phase postérieure au cessez-le-feu et la reconstruction des institutions de l’État doivent être menées progressivement, en commençant par une trêve humanitaire et en garantissant l’acheminement de l’aide humanitaire. »



Il a ajouté, dans des déclarations, que l’étape suivante consistait à parvenir à un cessez-le-feu, exprimant l’espoir qu’un accord politique puisse ensuite être conclu, suivi d’une période de transition. Il a également souligné que son message constant à la communauté internationale était de ne pas oublier le conflit au Soudan, estimant que la guerre avait duré beaucoup trop longtemps et que le pays était confronté à une guerre ouverte qui se poursuit depuis plus de trois ans.



Des observateurs estiment que faire taire les armes au Soudan passe par l’éloignement des Frères musulmans de l’avant-scène, leur contrôle de l’armée et de son commandant, Abdel Fattah al-Burhan, ayant sapé toutes les initiatives de paix et les médiations visant à mettre fin à la guerre.



L’expert en sécurité Yasser Abou Ammar affirme que les complexités de la guerre ne sont pas liées au seul facteur militaire, mais englobent également la présence de forces politiques et idéologiques qui considèrent que la poursuite des combats permet de préserver leur influence. Il estime que le « courant des Frères musulmans » au sein de la scène soudanaise constitue, selon son appréciation, l’un des facteurs qui entravent le règlement, en soutenant la poursuite de l’approche militaire et en rejetant les voies de négociation.



Les Frères musulmans cherchent, à travers leur organisation internationale, à exploiter les crises et les conflits armés au Soudan afin de renforcer leur influence et d’imposer leur agenda idéologique.



Exploitation de la guerre

Les Frères musulmans soudanais cherchent à isoler le pays de son environnement régional, afin de garantir qu’aucun État n’intervienne dans la crise actuelle et de faire obstacle à toutes les tentatives visant à mettre fin aux affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide.



Ils sont parvenus à convaincre al-Burhan de ne donner son accord à aucune proposition visant à mettre fin à la guerre, la dernière en date étant une proposition américaine formulée en septembre 2026, prévoyant une trêve humanitaire de trois mois, en prélude à un processus politique devant conduire à un gouvernement civil.



Selon l’analyste politique Othman Mirghani, il semble que le mouvement islamiste qui a dirigé le pays pendant trois décennies continue de miser sur un retour au pouvoir à n’importe quel prix. Il souligne que ce mouvement exploite le conflit armé qui a éclaté entre les Forces de soutien rapide et l’armée soudanaise pour former des alliances avec l’armée, dans le but de déstabiliser la transition démocratique et de faire échouer les processus de paix.



Il a affirmé que cette guerre est exploitée par les courants et mouvements affiliés aux Frères musulmans, qui cherchent à tirer parti de la guerre et à revenir sur le devant de la scène.



Un possible coup de force contre al-Burhan

Entre-temps, une source informée a déclaré à « Sahih Sudan » que les dossiers liés à l’utilisation d’armes chimiques par l’armée, ainsi que les photos et vidéos liées à la fabrication de bombes au chlore, publiées dans des journaux internationaux, avaient été divulgués par le directeur du Service de sécurité et de renseignement, le général Ahmed Mofaddal.



Le journal a rapporté que « le rôle joué actuellement par Mofaddal vise à encercler le général al-Burhan sur le plan international en établissant la réalité des crimes liés à l’utilisation du gaz chloré, dans le but de l’écarter, lui et le groupe militaire qui contrôle le gouvernement de fait à Port-Soudan ».



Il a expliqué que Mofaddal « agit en coordination avec un groupe de dirigeants islamistes qui entretiennent des relations avec plusieurs États de la région et du voisinage régional, tout en ouvrant des discussions avec des puissances internationales dans le but de modifier la façade du pouvoir militaire actuel ».



Le journal a égalementévoqué le rôle de Salah Gosh, qu’il avaitjoué avec le présidentdéchu Omar el-Béchir, à travers la création de crises et leur amplification afin de renverser el-Béchir du pouvoir par le biais d’un mouvement interne, avant que la révolution de décembre ne mette fin à cette trajectoire.



La source a confirmé « que le directeur du Service de sécurité et de renseignement est actuellement en contact avec plusieurs organisations internationales et régionales concernées par l’utilisation d’armes interdites par le droit international, ainsi qu’avec plusieurs acteurs internationaux, dans le but de renverser le chef du coup d’État et de le remplacer par un nouveau groupe d’officiers islamistes qui ne sont pas impliqués ou dont les noms n’ont pas été mentionnés dans les dossiers liés à l’utilisation d’armes chimiques ».



Après la diffusion du dossier relatif à l’utilisation d’armes chimiques par l’armée, l’un des journalistes proches des cercles du renseignement militaire à Port-Soudan a écrit qu’une personnalité de premier plan au sein du pouvoir était à l’origine de la fuite de ces dossiers vers des pays étrangers, sans toutefois identifier cette personnalité, selon le journal.



Révélation des crimes d’al-Burhan

Le journal a relevé que « ces dossiers et les correspondances vocales liées au commandant de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi que les échanges avec l’officier islamiste, le général de brigade Tarek Hussein Mohamed Madani, accusé d’avoir fabriqué des bombes au chlore, en plus des vidéos montrant la fabrication des bombes et les sites où ces opérations ont été menées, ont été divulgués aux services de renseignement régionaux et internationaux par le général Mofaddal ».



Le journal a relevé que le général Mofaddal avait commencé à jouer un rôle similaire à celui joué par son prédécesseur Salah Gosh avec le président déchu Omar el-Béchir, « Mofaddal œuvrant actuellement à accabler le commandant de l’armée de nombreux dossiers liés aux violations, à la commission de crimes de guerre et à l’utilisation d’armes interdites par le droit international ». Il a poursuivi : selon les éléments que la source a indiqué que Mofaddal avait divulgués aux services de renseignement régionaux et internationaux, ceux-ci comprennent « des échanges entre al-Burhan et un officier de l’armée en décembre 2024, soit trois mois après les attaques que les États-Unis ont affirmé que le Soudan avait menées au gaz chloré contre des positions des Forces de soutien rapide à la raffinerie pétrolière d’Al-Jili et à la base militaire de Qari, au nord de Khartoum ».



Cette conversation comprenait, selon le journal, « outre de nombreux dossiers, des informations selon lesquelles des centaines de bombes au chlore avaient été assemblées et stockées sur la base aérienne de Merowe, une installation majeure de l’armée de l’air soudanaise, et que 106 de ces bombes avaient été utilisées ». Elle comprenait également « un message distinct, qui aurait été envoyé à un officier des forces armées participant aux frappes aériennes, contenant une vidéo d’une personne qui semble être l’une des victimes de la guerre, dont la peau avait été carbonisée. Le message disait : “C’est ton œuvre”, ou littéralement : “Ta cuisine”. »



Samba Ndack

Consultant, specialiste des conflits africains.



