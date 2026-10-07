Pluies et orages : l’ANACIM annonce une nouvelle perturbation sur plusieurs régions du Sénégal

Selon les prévisions de l’agence, une nouvelle perturbation atmosphérique favorisera, durant cette période, des conditions propices à des activités pluvio-orageuses dans plusieurs localités du pays.

Du 7 au 12 octobre, les régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick, Kaolack et Kaffrine, ainsi que Cap-Skirring, pourraient enregistrer des orages accompagnés de précipitations modérées à fortes.



Des passages pluvieux sont également attendus à Kédougou, Tambacounda, Mbour, Diourbel, Thiès et Dakar, avec des intensités variables pouvant être localement importantes.



Pour la période du 9 au 10 octobre, des précipitations éparses sont annoncées dans les zones de Bakel, Matam et Podor.



Du 10 au 12 octobre, l’axe Saint-Louis–Louga pourrait à son tour être concerné par des activités pluvieuses par moments.



Vigilance recommandée en mer



L’ANACIM appelle également à une vigilance accrue sur le littoral. Du 10 au 12 octobre, des orages et de fortes précipitations pourraient intéresser l’ensemble de la façade maritime.



L’agence recommande aux usagers de la mer de consulter régulièrement les mises à jour météorologiques avant toute sortie et d’adapter leurs activités en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une nouvelle période pluvieuse sur plusieurs régions du Sénégal, du 7 au 12 octobre 2026.