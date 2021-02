MMA: Bombardier de retour pour défier le quintuple champion Mariusz Pudzianowski

En revanche, le Sénégalais Serigne Ousmane Dia, également connu sous le nom de «Bombardier», n'a concouru que deux fois en MMA, terminant les deux rencontres au premier tour, passant un total de 2 minutes et 11 secondes dans la cage. D'abord pêcheur, le mastodonte sénégalais de 44 ans est devenu lutteur en 1995 et a été le roi des Arènes à deux reprises depuis, de décembre 2002 à mars 2004 et de juin 2014 à juillet 2018.

Le lutteur sénégalais Serigne Ousmane Dia, alias Bombardier va faire son retour dans les Arts Martiaux Mixtes (MMA) contre la superstar polonaise Mariusz Pudzianowski, cinq fois champion du monde.Le combat a été évoqué lundi matin par l'organisation MMA polonaise KSW, puis confirmé par la promotion, rapporte le site spécialisé BJPENN.Les deux géants vont serrer les cornes à KSW 59 le 20 mars en Pologne, et le combat servira de "main event". L'événement co-principal sera un concours de poids coq entre le champion Antun Račić et le challenger polonais Sebastian Przybysz.L'ancien homme fort de 44 ans, Pudzianowski, est devenu un artiste martial mixte en 2009, après avoir remporté son cinquième titre de "l'homme le plus fort du monde". Il a mené toute sa carrière de combattant professionnel dans la KSW susmentionnée et est rapidement devenu l'une des principales stars de la promotion. En dix ans, Pudzianowski a accumulé 13 victoires et 7 défaites. Son dernier combat a eu lieu en 2019 lorsqu'il a arrêté l'étoile montante belgo-bosniaque Erko Jun en deux rounds.