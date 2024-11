MMA : Reug Reug défie l’invaincu Malykhin pour le titre de champion du monde

Le lutteur sénégalais Reug Reug affrontera, dans la nuit de vendredi à samedi (à 1h00 GMT), le champion russe Anatoly Malykhin en MMA, dans le cadre de la ONE Championship.



Oumar Kane, alias Reug Reug, pourrait marquer l'histoire du MMA en défiant l'invaincu Anatoly Malykhin, triple champion du monde, au Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok, en Thaïlande. Le face-à-face entre les deux adversaires lors des conférences de presse a été particulièrement tendu. Pour Reug Reug, qui reste sur une série de quatre victoires (avec une défaite en sept combats), cet affrontement face à une légende du MMA est une occasion en or de s'imposer sur la scène mondiale.



Quant à Malykhin, surnommé "Spartak", il est invaincu avec un bilan impressionnant de 14 victoires et aucune défaite. Premier combattant à détenir trois ceintures mondiales dans les divisions légères, moyens et lourds, son expérience et ses performances font de lui le favori de ce duel.