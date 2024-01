MMA: le Sud-Africain Dricus Du Plessis, champion du monde des poids moyens

Encore un champion du monde en Afrique du Sud. Le combattant de MMA (Arts martiaux mixtes), Dricus Du Plessis, devient le champion du monde des poids moyens dans la ligue UFC, la plus importante de cet art martial. Il a battu le champion en titre, Sean Strickland, au terme d'un match serré au cinquième et dernier round et sur décision partagée des juges. Dricus Du Plessis devient ainsi le premier Sud-Africain à être sacré à l'UFC, une victoire qu'il a dédiée à son pays et qui devrait inspirer le reste du continent.



C'est tout un pays qui est entré dans l'octogone avec Dricus Du Plessis et c'est à l'Afrique du Sud qu'il a d'abord voulu rendre hommage. « Coach, coach, je veux mon drapeau », crie Dricus Du Plessis avant d'entamer son interview. « Ce pays est incroyable » dit-il, « C'est historique. »



Il remporte ici son septième combat sans défaite en UFC.



Cette victoire africaine devrait inspirer les autres combattants du continent, selon Avinash Ramtohul, président de la confédération africaine de MMA (IMMAF) et de la fédération de MMA de Maurice.



« C’est quelque chose qui fait briller le continent parce que, vous savez, sur le continent africain, nous avons beaucoup de potentiel. Ca va éventuellement amplifier, surtout parmi les jeunes », espère-t-l.



Le combat a également été suivi en RDC et très apprécié par Hagler Baygon Bombomba, le président de la fédération congolaise de MMA. Il rêve de plus de moyens pour ses combattants. « Ce qui nous manque, à nous, c’est tout d’abord le sponsoring et puis, les financements pour promouvoir les athlètes africains, mettre des moyens », dit-il, lui dont l’objectif est que les combattants puissent vivre de leur sport pour se concentrer sur leur carrière et se battre pour une ceinture de champion du monde.