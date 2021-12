MSGBC Oil, Gas & Power Summit: le Sénégal utilise 30% d'énergie propre, selon Macky Sall

Le Président Macky Sall a présidé ce jeudi, le Sommet du bassin sédimentaire de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Bissau et de la Guinée Conakry, communément appelé MSGBC Oil, Gas & Power Summit. Ce après une pause en 2020, pour cause de pandémie de Covid-19.



Le chef de l’Etat sénégalais a vanté les progrès du pays en termes transition énergétique. « Grâce aux réalisations déjà effectives, l’énergie propre constitue aujourd’hui plus de 30% des capacités installées au Sénégal. Ce taux sera relevé avec l’important projet d’électrification solaire de 1000 villages », a déclaré Macky Sall.



​Avant d’ajouter: « Cela veut dire qu’en dépit de nos contraintes et de nos faibles moyens, nos pays peuvent aussi être des champions de l’énergie propre, pleinement engagés dans la lutte contre le changement climatique »