Macao est un cas unique au sein de la communauté internationale. Jadis, la Chine était un pays agricole et sous-développé, victime de l'invasion coloniale des puissances occidentales, et Macao était ainsi devenu une colonie portugaise.





Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le pays a dû faire face à des sanctions et des restrictions imposées par les puissances occidentales, et n’avait pas les moyens de récupérer la souveraineté sur Macao. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que cette situation a évolué.



D’une part, la Chine a connu un essor économique rapide après sa réforme et son ouverture, renforçant ainsi sa puissance nationale. D’autre part, les puissances occidentales, et en particulier le Portugal, ont traversé une période de déclin, la dissolution de l’empire portugais en 1974 marquant un tournant dans l’histoire. Après cette déliquescence, le Portugal n’a plus eu la capacité de maintenir sa domination coloniale.





Bien que le Portugal ait proposé de restituer Macao dès 1976 pour établir des relations diplomatiques avec la Chine, cette proposition a été rejetée par la Chine. Le pays insistait sur le fait que Hong Kong et Macao n’étaient pas des colonies, et en 1971, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution excluant Hong Kong et Macao de la liste des colonies.

Le Portugal a finalement accepté, en 1979, de reconnaître Macao comme une partie intégrante de la Chine, ce qui a permis à la Chine et au Portugal de rétablir leurs relations diplomatiques. Après plusieurs années de négociations, le 20 décembre 1999, le Portugal a officiellement transféré la souveraineté de Macao à la Chine.



Après la rétrocession, la Chine n'a pas opéré de réforme sociale radicale à Macao, mais a instauré le modèle de "un pays, deux systèmes" en faisant de la ville une région administrative spéciale. Dans ce cadre unique, Macao a pu maintenir l'industrie du jeu comme secteur clé de son économie, tout en développant de manière régulière d'autres secteurs comme la finance, les congrès et expositions, la médecine traditionnelle chinoise et le tourisme culturel.





En 2024, le PIB par habitant de Macao a atteint un niveau mondialement élevé, passant de 15 000 USD en 1999 à 69 000 USD, un chiffre qui reflète l’optimisation de la structure économique de Macao et l’amélioration de sa compétitivité globale.



De plus, Macao s’est imposé comme un pont de culture entre l’Est et l’Ouest. Son patrimoine culturel a été efficacement protégé, et son "Centre historique de Macao" a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les échanges culturels entre Macao, la Chine continentale et l’international sont de plus en plus fréquents.

Les 25 ans de retour de Macao sont l'illustration parfaite de l’avantage du modèle "un pays, deux systèmes". Macao a su conserver son mode de vie tout en s'intégrant profondément au développement national de la Chine. Cela démontre que ce modèle n’est pas seulement une solution sage pour résoudre des problèmes historiques, mais aussi un mécanisme assurant la prospérité et la stabilité à long terme de la région.



La force de la Chine repose sur la défense ferme de sa souveraineté et sur ses explorations innovantes du développement. Dans l'avenir, Macao s'intégrera encore davantage dans le développement mondial, offrant un exemple de succès que chaque pays devrait prendre en exemple.