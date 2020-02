Macky Sall : "Je demande au ministre des Sports de travailler afin que le Sénégal puisse organiser une CAN"

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé jeudi au ministre des Sports, Matar Bâ, de travailler avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), pour que le Sénégal puisse accueillir, dans les quatre ans à venir, la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



"Je demande au ministre des Sports de travailler avec la FSF afin que le Sénégal puisse organiser dans les quatre ans à venir une CAN", a-t-il dit lors de la cérémonie de pose de la première du stade du Sénégal à Diamniadio, 30 km de Dakar.



Le président Sall de donner les raisons d’un tel souhait : "Le stade nouveau, nouveau temple de nos vaillants Lions de football, le stade Léopold Sédar Senghor qui sera rénové et mis à niveau, la remise à niveau de nos stades régionaux, nous offre l’opportunité, et nous sommes prêts à la saisir".



Selon lui, l’Union des associations sportives scolaires et universitaires (UASSU) demeure le "véritable terreau" des champions de demain. Il dit accorder "un intérêt à la réforme du sport solaire et universitaire pour doter le Sénégal d’une véritable Fédération sportive scolaire et universitaire".



Il a demandé au ministre des sports de finaliser ce projet de fédération, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).