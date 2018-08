Macky Sall: "Nous devons combattre l'émigration clandestine et les trafiquants d'êtres humains"

"La vocation de la jeunesse africaine n'est pas d'échouer dans la Méditerranée ou de vivre dans la clandestinité". Cette déclaration est du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall. Selon lui, l'émigration clandestine et les trafiquants d'êtres humains devront être "combattus", tout en travaillant à plus de liberté de circulation et d'opportunités en Afrique.