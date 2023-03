Macky Sall a eu un entretien téléphonique avec le président tunisien

Lors d’une réunion Kais Saied a tenu des propos très durs sur l’arrivée de « hordes des migrants clandestins » dont la présence en Tunisie est selon lui source de « violence, de crimes et d’actes inacceptables » et insisté sur « la nécessité de mettre rapidement fin » à cette immigration. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie », afin de la transformer en un pays « africain seulement » et estomper son caractère « arabo-musulman ».



Ce discours du président d’un pays signataire de conventions internationales sur l’immigration a provoqué une grande déception et une grande consternation chez les ONG et associations spécialisées dans les questions migratoires.