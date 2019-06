Macky Sall accuse des forces étrangères et nationales de vouloir pousser le peuple au soulèvement

Le président de la République Macky Sall a, ce mercredi, profité de la grande prière de la Korité, pour évoquer les accusations de la BBC. Au sujet de son frère, Aliou Sall, Macky Sall a évoqué une affaire privée et a botté en touche ces accusations. Pointé du doigt par l’opposition de mal gérer ces ressources, le président a par contre réaffirmé que toutes les dispositions étaient prises pour garantir une gestion transparente du pétrole et du gaz.



En outre, le Président Macky Sall accuse « des forces étrangères et nationales » de vouloir inciter le peuple à se soulever contre son régime. Il assure qu’il n’y a eu aucune zone d’ombre dans l’attribution des contrats pétroliers et gaziers.



En effet, la chaîne publique britannique soupçonne le frère du chef de l’État, Aliou Sall, d’avoir touché un pot-de-vin de 250 000 dollars alors qu’il travaillait pour l’homme d’affaires Frank Timis, qui a obtenu en 2012 les concessions de deux blocs offshores de pétrole et de gaz.