Tous les représentants des six centrales syndicales ont évoqué les difficultés que rencontrent les travailleurs de La Poste. Ils ont tous appelé le président de la République à trouver une solution aux problèmes de cette société publique qui perdurent. Répondant à leurs interpellations, Macky Sall a d’abord reconnu que La Poste connaît bel et bien des difficultés. « La Poste est une entreprise en difficulté et, si nous voulons sauver l’essentiel, il faut une recapitalisation et créer une nouvelle société nationale. Il nous faut aussi être plus regardants sur la gestion des sociétés nationales, surtout au niveau des recrutements », a soutenu le chef de l’Etat, hier, lors de la cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances des travailleurs à l’occasion du 1er mai, célébrant la fête internationale du Travail.



Le chef de l'Etat de poursuivre: « La Poste compte 5 000 travailleurs que l’Etat ne peut pas tous payer et il est impossible de sauver une telle entreprise qui doit à l’Etat la somme de 189 milliards Cfa. Nous ne pouvons pas payer tous ces travailleurs dont un grand nombre ne travaille pas. L’Etat a remis à cette société tout récemment un montant de 12 milliards Cfa en guise de reliquat pour permettre de sauver l’essentiel », a-t-il indiqué suite à l’interpellation de tous les représentants syndicaux.



Selon le président de la République, la Société nationale La Poste est sous une perfusion continue. Il a rappelé à cet égard qu’en 2021, un montant de 30 milliards Cfa avait été remis au groupe pour les mêmes raisons. Il a déploré le fait que cette situation perdure puisque, à l’en croire, « des sommes sont versées à cette société nationale presque tous les jours ».