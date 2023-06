Macky Sall arrose les "Baadiénou Gokh" de billets de banque

Les 9.137 "Baadiénou Gokh" (femmes jouant les intermédiaires dans les quartiers dans les campagnes de sensibilisation, entre autres) réparties dans toutes régions du Sénégal recevront chacune 50.000 FCFA à partir du mois prochain. Le président Macky Sall a décidé de renforcer leur allocation qui va passer de 25.000 à 50.000 FCFA par mois.



"J'ai décidé de porter la motivation des "Baadiénou Gokh" à 50.000 FCFA par mois. Ce qui veut dire que l'allocation passe de 25.000 FCFA à 50.000 FCFA et toutes 9.137 Baadiénou Gokh sont concernées", a annoncé le chef de l'État Macky Sall, ce lundi, lors de sa rencontre avec ses femmes. Précisant ainsi que la mesure entre en vigueur au mois de juillet.



Pour le Président Macky Sall : "ses femmes méritent plus. Pour ce qu'elles sont au service de leur pays et de la société. Cette allocation voyez là comme une motivation", a-t-il lancé.



Macky Sall ne s'arrête pas là. Les 79 associations de Baadiéneu Gokh bénéficieront également à chacune une enveloppe de 1.000.000 FCFA.