Macky Sall attendu en Mauritanie ce lundi

Le président Macky Sall est attendu en Mauritanie, ce lundi 17 février 2020, pour une visite de travail de deux jours. Ce déplacement intervient au lendemain de nouvelles arrestations de pécheurs sénégalais pour violation des eaux territoriales mauritaniennes, précise la RFM.



Au nombre de 4, ces pêcheurs sénégalais ont été interpellés par les gardes cotes mauritaniennes ce week-end et devraient être déférés au Parquet de Rosso Mauritanie. Ils encourent une amende de près de 100.000 FCFA, selon la même source. Leurs deux pirogues ont été arraisonnées et saisies.



Dans un communiqué, la présidence sénégalaise souligne que cette visite "s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays". Et le retour du chef de l’Etat est prévu mardi.



Au-delà de la pêche, il y a également les questions sécuritaires qui seront évoquées, dans un contexte marqué par la persistance des activités terroristes dans la sous-région. Sur le plan de l’énergie, les deux chefs d’Etat auront certainement à se féliciter de l’accord sur la première phase de commercialisation du gaz. Il s’agit du gisement gazier du Grand-Tortue Ahmeyin (GTA) et des gisements gaziers secondaires, localisés au niveau des limites des eaux territoriales des deux États, avec un potentiel estimé à 450 milliards FCFA de mètres cubes.