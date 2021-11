Macky Sall au forum de la coopération sino-africaine: "c'est dans la difficulté que l'amitié trouve son test de grandeur"

Ce lundi 29 novembre, Dakar accueille la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Deux jours de sommet où il est question de parler de vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi et surtout d'économie dans le cadre du projet chinois avec l'Afrique.



Le Président Macky Sall qui se dit satisfait de l’appui de la Chine à l’endroit de l’Afrique souhaite davantage un partenariat ambitieux afin de promouvoir le développement d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère.



« (…) Depuis nous avançons main dans la main comme en témoigne l'intensification de nos échanges commerciaux et les investissements et les nombreuses réalisations de nos différentes actions. Mais nous voulons aller plus, en avant dans notre ambition commune de parvenir à une prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples : c'est le sens de la 8éme thème de cette conférence ministérielle du FOCAC. Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère », a soutenu le chef de l’Etat Macky Sall.



Poursuivant son discours, le Président Sall fait savoir que ce thème est « assurément important en raison des mutations sans cesse croissante et des enjeux globaux auxquels nous devons nous adapter en resserrant davantage nos relations de solidarité politique et économique. C'est dans la difficulté que l'amitié trouve son test de grandeur. Notre amitié a encore été testée avec succès à l'épreuve de la pandémie covid-19 », dira-t-il tout en adressant ses remerciements au Président chinois, Xi Jinping dans la riposte contre la Covid-19.



Le Président Macky Sall a également soutenu « à sa juste mesure le soutien apporté par la Chine à l'émission par le fonds monétaire internationales de 650 milliards de Droits de tirage spéciaux (DTS). »

Dans le même esprit de solidarité, il a souhaité que la Chine continue d'accompagner les efforts du Sénégal, dans la résilience et dans la relance par la réallocation partielle de ces DTS selon les modalités à convenir.