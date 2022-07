Macky Sall aux candidats du baccalauréat: « donnez le meilleur de vous-même »

Le président Macky Sall a dompté les candidats du baccalauréat. Dans un tweet, il les a souhaités bon courage avant leur demander de donner le meilleur d’eux-mêmes. « Bon courage et nos meilleurs vœux de réussite aux élèves candidats au #bac. C’est un moment important, alors donnez le meilleur de vous-même! », a-t-il posté.



Ils sont au nombre de 147 mille candidats au baccalauréat 2022 au Sénégal. Ils viennent pour 52,69% des établissements publics et 16,95% sont des candidats individuels. La ville de Thiès, (26 mille candidats), est l’académie la plus représentée. Pikine-Guédiawaye (20 576) et Dakar (15 464), Matam (3719), Kaffrine (3175) et Kébémer (1337).



Les séries littéraires sont les plus représentées avec 123 988 candidats. Suivent, dans l’ordre, Sciences et Techniques (24 298), Tertiaire (G, Steg, 2639) et Franco-Arabe (803), selon les chiffres de l’office du Baccalauréat.