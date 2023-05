Macky Sall décline les perspectives pour le développement de la lutte

Le Président Macky Sall, a souligné mercredi en Conseil des ministres, la nécessité « d’asseoir l’émergence d’une véritable économie autour de la lutte », en vue de rappeler le statut de sport national populaire de cette discipline et « son rôle primordial ». Il a demandé au Premier ministre de « finaliser, en liaison avec le CNG, le statut de l’Arène nationale et son mode de gestion devant assurer la maintenance durable de l’infrastructure sportive ».



Revenant sur le soutien de l’Etat et du secteur privé au développement de la lutte, le Chef de l’Etat a informé de « l’audience qu’il accordée ce 08 mai 2023 aux représentants de la grande famille des acteurs de la lutte, dirigée par le Président du Comité national de Gestion (CNG), pour rappeler au Gouvernement, le statut de Sport national populaire par excellence de la lutte et son rôle primordial dans la valorisation de notre culture et l’épanouissement des populations ».



A ce sujet, le président de la République a demandé au Premier ministre de « finaliser, en liaison avec le CNG, le statut de l’Arène nationale et son mode de gestion devant assurer la maintenance durable de l’infrastructure sportive », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



En outre, le chef de l’Etat a invité le Premier ministre à accentuer « l’assistance et l’accompagnement aux acteurs de la lutte via le développement du sponsoring des manifestations par des sociétés privées et certaines entreprises et structures publiques ».



Dans cet élan, le président de la République a indiqué au « Gouvernement, au Ministre chargé des finances notamment, l’urgence de la mise en place d’un Fonds de Promotion de la Lutte pour impulser le développement de la discipline ».



Dans la même dynamique, Macky Sall a demandé au ministre chargé de l’Economie d’assurer la « mise en place au niveau du FONGIP de lignes de garantie, d’un montant de 500 millions de FCFA pour favoriser, à l’initiative des promoteurs, l’organisation régulière des combats, dans une optique d’asseoir l’émergence d’une véritable économie autour de la Lutte ».



Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé, au ministre chargé de Développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale de soutenir, la « mise en place, avant fin juin 2023, d’une Mutuelle de Santé pour les acteurs de la lutte ».



Au demeurant, Macky Sall a souligné l’importance qu’il accorde à « l’appui aux écoles et écuries de lutte qui sont estimés au nombre de 152 actuellement et regroupant plus de 10. 000 jeunes, à travers les dispositifs adaptés de formation professionnelle avec le 3 FPT, d’apprentissage, de financement de projets et d’activités génératrices de revenus avec la DER/FJ », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall a demandé au Premier ministre et ministre des Sports de veiller au suivi de l’application effective de ces décisions.