Macky Sall dénonce une « vendetta politique » autour de la reddition des comptes dans son nouveau livre

Dans son deuxième ouvrage, « L’Afrique au Cœur », récemment publié en français et en anglais, l’ancien président Macky Sall s’est exprimé sur la politique de reddition des comptes engagée par le nouveau régime.



« Je ne peux qu’être indigné lorsque le nouveau pouvoir prend comme prétexte la reddition des comptes et utilise la Haute Cour de justice pour incriminer des ministres et les emprisonner sur la base de l’audit de la Cour des comptes que j’avais moi-même ordonné : on frise la vendetta, alors que nulle part dans ce même rapport aucun des ministres accusés et mis en prison n’est cité », a-t-il écrit.



Pour rappel, le Premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, avait adressé un référé à Ousmane Diagne, alors Garde des Sceaux et ministre de la Justice, recommandant l’ouverture de procédures pénales après l’audit des finances publiques. Ce document sollicitait notamment l’audition de tous les ministres des Finances ayant exercé entre 2019 et 2024.



Parmi les personnalités visées figuraient plusieurs hauts responsables du Trésor public, du ministère des Finances ainsi que d’anciens dignitaires du régime Sall. Certains anciens ministres des Finances pourraient être traduits devant la Haute Cour de justice.



Par ailleurs, de nombreux ex-ministres et collaborateurs de Macky Sall ont déjà été emprisonnés pour détournement présumé de deniers publics, à la suite de l’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds Covid-19.



