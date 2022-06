Macky Sall exprime sa douleur suite aux près de 20 cas de décès enregistrés en mer

Le président Macky Sall a exprimé sa douleur suite aux cas de décès enregistrés en mer. « J’exprime ma douleur suite au chavirement d’une pirogue, au large de Kafountine et la mort par noyade de jeunes au Lac rose. Je présente mes condoléances émues aux familles des personnes décédées. Paix à leur âme. » a tweeté le président Sall.



Mardi, le chavirement au large de Kafountine, un village du Sénégal situé en Basse-Casamance, d'une pirogue contenant 150 migrants en partance pour l'Espagne, a fait14 morts. D'autres migrants sont toujours portés disparus.



En attendant de les retrouver, les recherches se poursuivent. Les blessés par brûlures, plus de 90 individus dont un grièvement, sont pris en charge à l'hôpital régional de Ziguinchor. Selon des informations relatées par la presse, "un incendie serait à l'origine de l'accident". L'enquête se poursuit.



En début de semaine, 4 élèves ont perdu la vie par noyade, au Lac Rose, une plage non autorisée située à 35 km au nord-est de Dakar. Les victimes, des candidats au Bfem, avaient pris l’initiative d'aller se baigner juste après avoir subi les épreuves physiques.



Parmi les victimes, une fille qui a été aussi emportée par la houle. Leurs corps sans vie ont été retrouvés après d'intenses recherches.