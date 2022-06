Macky Sall félicite Casa Sports, vainqueur de la Ligue 1 et Coupe du Sénégal

Le Président Macky Sall a dans un post sur Facebook, félicité l’équipe du Casa Sports, vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe du Sénégal et l’encadrement technique, les joueurs et l’ensemble des supporters "Allez Casa".« Bravo au Casa Sports pour son double sacre (Ligue 1 et Coupe du Sénégal). Je tiens à féliciter l’encadrement technique, les joueurs et l’ensemble des supporters "Allez Casa" », a écrit le chef de l’Etat.