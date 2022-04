Macky Sall félicite Emmanuel Macron pour sa réélection

Emmanuel Macron a remporté le deuxième tour de l’élection présidentielle de France devant la candidate de l’extrême-droite, Marine Le Pen. Son homologue sénégalais lui a adressé ses félicitations, via Twitter, et souhaité du succès pour son nouveau mandat.



« Je félicite chaleureusement le Président Emmanuel Macron pour sa victoire à l’élection présidentielle et lui adresse mes meilleurs vœux de succès dans l’exercice de son second mandat », a-t-il écrit sur son compte Twitter.