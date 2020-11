Macky Sall forme un gouvernement de 33 ministres et 4 secrétaires d'État (Document)

Le président de la République, Macky Sall a nommé dimanche un gouvernement de 33 ministres et 4 secrétaires d'État. De nouvelles têtes ont fait leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Il s'agit de Aissata Tall Sall, de Oumar Sarr, de Yankhoba Diattara, Aliou Sow, Antoine Dionne et Aly Saleh Diop.





Le président de la République a nommé Abdou Latif Coulibaly ministre secrétaire général du Gouvernement. Seydou Gueye occupe le poste de ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence. Augustin Tine est nommé ministre d'État et directeur du Cabinet politique et Abdou Karim Fofana, ancien ministre de l'Urbanisme, est désormais ministre auprès du président chargé du suivi du Plan Sénégal émergent.