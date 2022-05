Macky Sall, « gravement préoccupé » par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC

Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC.J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine.

— Macky Sall (@Macky_Sall) May 29, 2022

Le président en exercice de l'Union Africaine, Macky Sall s’est dit « gravement préoccupé » par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC, appelant les deux pays au « calme et au dialogue pour la résolution pacifique ».« Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC. J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine », a tweeté le président Sall.Les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues depuis le génocide au Rwanda en 1994, avec l'arrivée massive en RDC de Hutu rwandais accusés d'avoir massacré les Tutsi. Elles s'étaient apaisées après l'arrivée au pouvoir, début 2019, de Félix Tshisekedi, mais la résurgence du M23 a ravivé les tensions.Depuis mardi, un nouveau front a été ouvert, lorsque des combats ont éclaté autour de Kibumba, à une vingtaine de km au nord de Goma, provoquant de nouveaux déplacements de populations et la coupure de la RN 4, vitale pour l'approvisionnement de la ville. La région de Kibumba était calme jeudi mais la route demeurait fermée.Kinshasa accuse le Rwanda de complicité avec les rebelles du M23, ce que Kigali a une nouvelle fois démenti jeudi, et la tension monte à Goma depuis que les combats se sont rapprochés du chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l'est explosif de la RDC.