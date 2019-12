Macky Sall met en garde la Direction d'Air Sénégal: "toute négligence aura de fâcheuses conséquences"

La cérémonie de réception du 2e A330-900 Neo baptisé "Sine-Saloum", mercredi à l’Aéroport International Blaise Diagne a été une occasion pour le Président Macky Sall d’attirer l’attention du Directeur général d’Air Sénégal et tout son personnel sur les exigences du marché des transports aériens. Selon le chef de l’Etat, toute négligence aura immédiatement de fâcheuses conséquences.



« Je m'adresse au personnel toutes catégories confondues, d'abord pour vous dire que jamais le Sénégal n'a mobilisé autant de ressources pour la mise en place d'une compagnie nationale. Vous avez entre vos mains, un pavillon national, c'est notre bien commun. Vous êtes nos portes étendards, notre équipe nationale aérienne. L'État est à vos côtes, nos concitoyens y compris ceux de la diaspora. Nous vous faisons confiance. À vous de prouver, Monsieur le Directeur Général que vous méritez cette confiance », a soutenu le président Sall.



Mieux, avise le président Macky Sall : « Je vous demande de faire preuve d'esprit d'ouverture de responsabilité, de patriotisme, de rigueur, et d'humilité. Vous savez combien le marché des transports aériens est exigeant. Toute négligence, en particulier pour une jeune compagnie qui a besoin de toutes ses forces et de toute son intelligence pour grandir, aura immédiatement de fâcheuses conséquences. La négligence et les passe-droits ne se pardonnent pas ».



Le chef de l'Etat d’inviter tout le personnel, de l'accueil au débarquement, d’être au service de leurs passagers, pour gagner leur confiance. « De l'accueil au débarquement, soyez au service de vos passagers, pour gagner leur confiance. Autrement, ils auront toujours le choix d'aller ailleurs. Pour rester compétitive, c'est la rigueur, dans la stratégie, dans la planification, dans la gestion, dans la ponctualité et dans la qualité du service. Air Sénégal est une aventure collective. Si chacun de vous agit comme si le sort de l'entreprise ne dépendait que de lui seul, alors vous allez en faire une aventure réussie », a-t-il précisé.