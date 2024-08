"Macky Sall, nous vous disons que nous attendons votre retour au Sénégal", (Mansour Faye)

Lors de la présentation du livre-blanc détaillant les réalisations du Président sortant Macky Sall au cours de ses 12 années de gouvernance au siège de l’APR, jeudi 29 août, Mansour Faye, ancien ministre des Transports, a pris la parole pour demander à son beau-frère de revenir au Sénégal. « Monsieur Macky Sall, nous savons que vous nous suivez, nous vous disons que nous attendons votre retour au Sénégal », a-t-il déclaré.



Il a ensuite vanté les accomplissements du président, citant la construction de 10 000 km de routes et de pistes, ainsi que 320 km d'autoroutes. Il a également souligné le désenclavement de l'île à Morphil et les améliorations apportées aux réseaux routiers du Sénégal, plaçant le pays parmi les mieux dotés en Afrique de l’Ouest. L'ancien ministre a également noté l’impact significatif du Train express régional (TER), qui a transporté plus de 17 millions de passagers, transformant ainsi Dakar et stimulant l'économie nationale.



Pour rappel, la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) a dévoilé hier jeudi, un livre blanc détaillant les réalisations du Président sortant Macky Sall au cours de ses 12 années de gouvernance. Composé de 380 pages, ce document présente un bilan exhaustif des actions entreprises dans divers secteurs sous la direction de Macky Sall.