Macky Sall offre 50 millions FCFA pour la rénovation de l’église de Kaffrine

Le président Macky Sall a offert une enveloppe de 50 millions pour le démarrage des travaux de rénovation de l’église de Kaffrine. Selon l’Abbé Jean Issa Sarr, interrogé par l’APS, « ce geste du président de la République est une providence ». L’église de Kaffrine, construite en 1966 par les missionnaires du Sacré-Cœur, n’avait jamais été réhabilitée, a-t-il signalé.



Selon lui, depuis que Kaffrine est devenue une région, les fidèles sont devenus de plus en plus nombreux, justifiant d’autant la nécessité d’agrandir l’église. Par ailleurs, il a rappelé qu’en septembre dernier, un vent fort a endommagé le clocher qui menaçait ruine. Il a fallu, selon lui, l’aide des sapeurs-pompiers pour le démolir et décrocher la cloche en attendant la réfection promise par le chef de l’Etat.



Macky Sall s’était engagé à assurer la réhabilitation des lieux de culte de Kaffrine. Une action qui s’inscrit dans le cadre de son programme de modernisation des villes religieuses dont a bénéficié la grande mosquée de Kaffrine, qui s’est vu allouer une enveloppe de près de 300 millions pour sa reconstruction.



L’édifice a été rasé en août dernier et les travaux de sa réhabilitation sont en cours en vue de leur livraison dans quelques mois.