Préqualification olympique FIBA 2026 : le Sénégal tombe face au Canada malgré les 20 points de Cierra Dillard

Le Sénégal a débuté son tournoi de préqualification olympique féminin par une défaite face au Canada, sur le score de 72-57, dans la nuit de lundi à mardi 18 août à Guadalajara, au Mexique.



Après une entame difficile, les Lionnes sont parvenues à recoller à huit longueurs du Canada à la mi-temps (41-33). Au retour des vestiaires, le duel est resté serré pendant plusieurs minutes, les Sénégalaises ont réussi même à réduire l'écart à un point (47-48). Mais le Canada a progressivement repris le contrôle pour finalement s'imposer avec quinze points d'avance.



Malgré les 20 points de Cierra Dillard, le Sénégal n'a pas réussi à inverser la tendance.



Dans l'autre match du groupe B, le Mexique, pays hôte du tournoi, affrontera les Philippines ce mardi à 2h30 GMT.



Pour sa deuxième sortie, le Sénégal affrontera le Mexique le jeudi 20 août à 2h30 GMT.