Mission du FMI au Sénégal : Le FRAPP dénonce une politique d'austérité et appelle à la mobilisation

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a publié un communiqué ce lundi 17 août 2026, dénonçant la venue imminente d'une mission du Fonds monétaire international (FMI) à Dakar et mettant en garde contre des mesures d'austérité économique.



Cette réaction du FRAPP fait suite à l'annonce par le FMI d'une mission de travail au Sénégal, prévue du 19 août au 1er septembre 2026 et dirigée par Mercedes Vera Martin. Selon le mouvement populaire, la récente hausse des prix du carburant constitue « un cadeau fait au FMI » afin de faciliter la négociation d'un nouvel accord de financement, au détriment du pouvoir d'achat des populations.



Le Secrétariat exécutif national du FRAPP craint que les discussions et réformes engagées n'aboutissent à une restructuration de la dette publique et à un nouveau plan d'ajustement structurel. Le mouvement invite l'ensemble des organisations syndicales, citoyennes et politiques à se mobiliser et prévient qu'il engagera des manifestations populaires si des politiques d'austérité venaient à être imposées aux Sénégalais.

